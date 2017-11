Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.17

PEKING (dpa) - Bei einer Massenkarambolage im Osten Chinas mit Dutzenden Autos sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen.

Der Unfall in der Provinz Anhui habe sich am Dienstagabend bei Nebel auf einer Autobahn ereignet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch. In die Karambolage seien mehr als 30 Autos verwickelt gewesen, von denen einige Feuer fingen. 19 Menschen wurden Xinhua zufolge verletzt. Mehr als 20 Feuerwehrautos eilten zum Unfallort.