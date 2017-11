Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.17

BANGKOK: Die Besitzerin eines Appartement-Blocks in Bangkoks Stadtteil Ngam Wong Wan erstattete bei der Polizei von Nonthaburi Anzeige. Sie sei von einem Call-Center-Mitarbeiter, der sich als Polizeigeneral ausgab, um 2,5 Millionen Baht betrogen worden.

„Daily News“ berichtete am Freitag, die 68-jährige Eigentümerin von mehreren Immobilien in der Soi 14 des nördlich gelegenen Vororts von Bangkok sei von einem vermeintlichen Polizeigeneral angerufen worden, weil angeblich gegen sie wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt wird. Er überredete die Frau, 2,5 Millionen Baht auf ein Bankkonto zu überweisen mit der Begründung, dies sei Teil der Ermittlungen. Aus Angst stimmte sie zu und überwies das Geld. Erst später habe sie erkannt, dass sie von einem Betrüger reingelegt wurde.

„Bewaffnet“ mit der Telefonnummer des angeblichen Ermittlers und dem Überweisungsbeleg, ging sie zur Polizei. Die Beamten erklärten, der Name des Anrufers sowie der Kontoinhaber sei ihnen bereits bekannt, und man werde die Verdächtigen vorladen. Auch die Banken seien kontaktiert worden, um zu prüfen, ob der Geldtransfer storniert werden kann, bevor die mutmaßlichen Trickbetrüger mit den Millionen verschwinden. Die Ermittlungen der Behörden in diesem Fall dauern an.