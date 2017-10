Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.17

PATTAYA: Eine 33-jährige Frau aus Pattaya hat mit fingierten Aktien- und Handelsgeschäften Investoren um mehr als 100 Millionen Baht betrogen.

Dabei gab sie sich potentiellen Investoren gegenüber als hochrangige Beamtin eines Finanzinstituts aus. Sie lockte die Interessenten zunächst mit kleinen Einsätzen zu guten Konditionen. Damit gewann sie das Vertrauen ihrer Investoren dafür, auch im größeren Rahmen Geld anzulegen, mit Aussicht auf vielversprechende Gewinne. Nachdem die größeren Summen der Investoren geflossen waren, verschwand die Frau mit dem Geld, insgesamt mehr als 100 Millionen Baht.

Dies ist eine typische Vorgehensweise von Betrügern im Investmentsektor. Sie locken mit kleineren, gewinnbringenden Anlagen und schaffen damit eine „Vertrauensbasis“ für weitere und größere Einsätze. Nachdem sich die „Investoren“ aufgrund anfänglicher Erfolge in Sicherheit wähnen, folgt schließlich die Abzocke.

Angaben der Polizei zufolge, können die Familie oder Verwandten der Frau mit den betrügerischen Handlungen nicht in Verbindung gebracht werden. Die Ermittlungen, ob noch weitere Personen an dem Betrug beteiligt waren, dauern an.