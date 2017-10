Written by: Redaktion DER FARANG | 16/10/2017

PATTAYA: Mit Milliarden Baht für die Infrastruktur will die Stadt die Bevölkerung nach jedem heftigen Niederschlag vor Hochwasser schützen.

Derzeit können Kanalnetz und Khlongs die anfallende Regenmenge nicht aufnehmen. Als Folge fließt das Oberflächenwasser über das Straßennetz ungeklärt ins Meer, verdreckt Strände und die See. Die Entwässerung mit 40 bis 60 Zentimeter großen Rohren war im Jahr 2000 auf täglich 65.000 Kubikmeter Wasser ausgerichtet, muss aber inzwischen jeden Tag 80.000 Kubikmeter bewältigen. Also ist kaum Raum für Regenwasser. Von den höher gelegenen Bereichen an der Sukhumvit Road fließt es in Richtung Meer und überflutet Häuser und Straßen.

Die Planung, so berichteten Bürgermeister General Anan Charoenchasti und Sompop Wandee als derzeitiger Direktor des Bureau of Sanitary Work der „Bangkok Post“, sieht neue Rohrleitungen mit einem Durchmesser bis zu zwei Metern und die Sanierung der Großkläranlage vor, die jetzt nur zu 20 Prozent arbeitet. Im Süden und Norden der Stadt sollen Pumpen das Oberflächenwasser in die drei dann breiteren Khlongs Pattaya Tai, Pluek Pab und Nokyang und weiter ins Meer leiten, also ohne Umwege über städtische Straßen. Sompop zufolge wird die Stadt im Haushaltsplan 2018 665 Millionen Baht für die Erweiterung der Kanalisation zur Verfügung stellen. Ziel ist: getrenntes System für Abwässer und Regenwasser.