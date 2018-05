Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.18

SAVANNAH (dpa) - Im US-Bundesstaat Georgia ist eine Militärmaschine abgestürzt.

Das bestätigte eine Sprecherin der US-Luftwaffe der dpa am Mittwoch. Wie viele Menschen an Bord des Transportflugzeuges waren, konnte sie zunächst nicht sagen. Die Notfallbehörde der Stadt Savannah schrieb auf Twitter, der Absturz habe sich an einem Highway ereignet. Dieser liegt in der Nähe des Flughafens. Auf Fernsehaufnahmen war eine dichte, schwarze Rauchwolke zu sehen.