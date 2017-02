Mike Ott spielt jetzt für Ang Thong

THAILAND: Mike Ott (links im Bild) hat den Regionalligis­ten 1. FC Nürnberg verlassen und spielt in dieser Saison für den thailändischen Zweitligis­ten Ang Thong.

Der technisch versierte Deutsch-Filipino schaffte in Nürnberg nicht den Sprung zu den Profis. Trainiert wird der zweimalige philippinische Nationalspieler bei Ang Thong von Reiner Maurer. Der Deutsche trainiert den Verein seit November 2015. Ziel ist in der neuen Saison der Aufstieg in die Erste Liga.