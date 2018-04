TAK: 14 myanmarische Wanderarbeiter und ein thailändischer Busfahrer entkamen knapp dem Tod, als ihr Fahrzeug Feuer fing und in Flammen aufging.

Ursache war vermutlich ein geplatzter Reifen. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 6 Uhr im Bezirk Wang Chao der Provinz Tak. Der gecharterte Transporter mit Bangkoker Kennzeichen sollte 14 Arbeiter aus Myanmar, 7 Männer und 7 Frauen, über die Grenze bei Mae Sot nach Hause bringen. Die Arbeiter wollten mit ihren Familien das Songkran-Fest begehen. Als der Reifen platzte, geriet der Van außer Kontrolle und landete in einem Graben. Sekunden nachdem alle Insassen das Fahrzeug verlassen hatten, stand es in Flammen. Der Van wurde von NGV angetrieben.