NEAPEL (dpa) - Ein Migrant aus Gambia ist wegen Terrorverdachts in Neapel festgenommen worden. Der 21-Jährige habe bei der Polizei ausgesagt, beauftragt worden zu sein, mit einem Auto in eine Menschenmenge zu fahren, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag.

Der Mann soll auf einem Video dem selbst ernannten «Kalifen» und Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, die Treue geschworen haben. Das Video sei über den Messaging-Dienst Telegram verschickt worden; auf diesem Wege habe er auch die Aufforderung zum Attentat bekommen, berichtete Ansa weiter.

Die Festnahme sei bereits am vergangenen Freitag erfolgt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft; zuvor hatte er in einer Asylunterkunft unweit von Neapel gelebt. Der Gambier war im März vergangenes Jahr von einem Boot im Mittelmeer gerettet worden.