Von: Redaktion DER FARANG | 20.11.17

PHUKET: Der Deutsche Michael Raelert hat am Sonntag zum dritten Mal in Serie den Laguna Phuket Triathlon gewonnen.

Der 37-jährige Rostocker triumphierte nach 1,8 km Schwimmen, 50 km Radfahren und 12 km Laufen in 2:19:31 Stunden und verwies wie im Vorjahr den Franzosen Antony Costes (2:20:29) auf Rang zwei. Rang drei ging an den Australier Mitchell Robins (2:23:06). Bei den Frauen gelang der Neuseeländerin Amelia Rose Watkinson in 2:35:01 Stunden ebenfalls die Titelverteidigung. Auf das Podium standen weiter die auf Phuket beheimatete Britin Imogen Simmonds (2:41:47) und Yvonne van Vlerken (2:45:24) aus den Niederlanden. Insgesamt erreichten bei der 24. Auflage des Laguna Phuket Triathlon knapp 500 Einzelstarter und 30 Staffeln aus über 40 Nationen das Ziel.