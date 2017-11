Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.17

BANGKOK: Der US-amerikanische Pop-Sänger Michael Bolton, weltbekannt durch Hits wie „How Am I Supposed to Live Without You“, „When A Man Loves A Woman” sowie weiterer Lovesongs und Rockballaden, ist wieder auf Konzertreise. Eine Station seiner Tour wird die thailändische Hauptstadt sein.

Seine „Asien Dream Tour“, mit Start am 3. November in der philippinischen Hauptstadt Manila, führt ihn nach einem Konzert in Taipeh (Taiwan) am 11. November nach Bangkok. Für das Konzert im Muang Thai GMM Live House in Bangkoks Shopping-Komplex CentralWorld sind noch Tickets (2.500 bis 8.500 Baht) erhältlich, die online erworben werden können. Nach einem Gastspiel in Singapur findet am 18. November in Kuala Lumpur (Malaysia) das Abschlusskonzert statt.

Der 64-jährige Michael Bolton, der mit zwei Grammy Awards und sechs American Music Awards ausgezeichnet wurde, verkaufte im Laufe seiner Karriere weltweit über 52 Millionen Tonträger und gilt als eine der Softrock-Pop-Ikonen der späten 80er und 90er Jahre.