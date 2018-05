Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.18

PEKING (dpa) - Die chinesischen Sicherheitsbehörden haben den bekannten Bürgerrechtler Hu Jia unter Hausarrest gestellt, um ein mögliches Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel zu verhindern.

«Sie sagten mir ausdrücklich, dass sie wüssten, dass ich eingeladen sei, deswegen diese Maßnahme», sagte der Bürgerrechtler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Peking. Merkel wollte sich nach dpa-Informationen nach ihren politischen Gesprächen in der deutschen Botschaft mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen.

Hu Jia war nach eigenen Angaben schon früher zu diesen üblichen Treffen eingeladen, aber immer durch Hausarrest oder Haft daran gehindert worden. Er wollte allerdings auf Nachfrage nicht ausdrücklich bestätigen, dass er diesmal auch wirklich eingeladen war. «Ich kann es weder bestätigen noch bestreiten.» Der Hausarrest habe am Mittwoch begonnen und dauere solange wie Merkel in der Stadt sei, schilderte der Dissident.