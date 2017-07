Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 27.07.17

BANGKOK: Der Mercedes-Benz-Händler TTC Motor Co. will mit 15 Millionen Baht seine Ausstellungsräume an der Pattanakarn Road in Bangkok renovieren und hat in Ubon Ratchathani auf einem acht Rai großen Areal ein neues Zentrum errichtet.

In diesem Jahr hofft das Unternehmen in Bangkok 1.100 und in Ubon 250 Benz-Fahrzeuge zu verkaufen. Langfristig plant TTC Motor eine Ausstellungshalle mit Werkstatt in Surin und ein zweites Zentrum in Bangkok. Mercedes-Benz hat landesweit 32 Ausstellungsräume mit Werkstatt, davon 17 im Großraum Bangkok.