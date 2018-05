Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.18

BANGKOK: Das Unternehmen All Thai Taxi Co. bietet neu auch Mercedes-Benz-Limousinen als Taxis an.

Laut Generaldirektor Sanit Phromwong von der Straßenverkehrsbehörde sollen die ersten 15 Luxuswagen des Projekts Taxi VIP mit Mercedes-Benz der C-Klasse zum 30. Mai bereitstehen, weitere 85 Ende August. Die Autos werden über modernste technische Ausstattung verfügen: GPS, Kreditkartenleser, Panoramakameras, Notrufknopf und Taxameter. Die Fahrzeuge haben ständigen Kontakt zu einem Kontrollzentrum. Für die ersten zwei Kilometer werden 150 Baht und für jeden weiteren Kilometer 16 Baht berechnet. Ein Mercedes-Benz der C-Klasse kostet etwa drei Millionen Baht, die technische Ausrüstung zwischen 30.000 und 40.000 Baht. Die VIP-Taxis sollen vor allem Geschäftsleuten sowie Touristen zur Verfügung stehen und an Banken, Hotels und Flughäfen eingesetzt werden.