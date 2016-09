Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.16

BANGKOK (dpa) - Ein britischer Menschenrechtler ist nach dem Vorwurf von angeblicher Sklavenarbeit bei einer thailändischen Obstfabrik in Bangkok wegen Diffamierung verurteilt worden.



Das Gericht verhängte am Dienstag gegen Andy Hall eine Haftstrafe von vier Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, wie die finnische Organisation Finnwatch mitteilte. Die Organisation mahnt Firmen weltweit zu sozialer Verantwortung. Hall hatte 2013 an einem Bericht über eine Ananas-Fabrik der Firma Natural Fruit Company mitgearbeitet. Die Firma hatte die Vorwürfe aus dem Bericht zurückgewiesen.

«Wir sind schockiert», teilte die Chefin von Finnwatch, Sonja Vartiala, mit. «Dies ist ein trauriger Tag für die Meinungsfreiheit in Thailand.» Hall, der von Kritikern der Diffamierungsklage vor Gericht mit Blumengirlanden begrüßt wurde, kündigte nach Angaben von Finnwatch Berufung an. Die Firma hat Hall ebenfalls auf Schadenersatz im Höhe von 400 Millionen Baht (rund zehn Millionen Euro) verklagt. Ein Urteil in dieser Zivilklage steht noch aus.