Mekong-Anrainer kooperieren

Von: Björn Jahner | 08.04.18

THAILAND: Vertreter von sechs Mekong-Staaten haben sich geeinigt, Informationen und Technologien gemeinsam zu nutzen, um das Wassermanagement in der „Mutter aller Wasser“, wie der Fluss auch genannt wird, effektiver zu steuern.

Gemäß Worasart Apaipong, Generaldirektor der thailändischen Wasserressourcenbehörde, könnte der Austausch von Informationen dazu beitragen, negative Auswirkungen zu minimieren, wenn die stromaufwärts liegenden Länder, insbesondere China, Wasser aus ihren Dämmen in den Mekong ablassen müssen. Farmer entlang des Flusses wären dann in der Lage, rechtzeitig zu reagieren, um Schäden zu vermeiden, wenn sie im Vorfeld über das Ablassen von Wasser informiert werden. So können chinesische Wasserkraftstaudämme bis zu 22 Milliarden Kubikmeter Wasser speichern, wodurch sich die jahreszeitlichen Wassermengen des Mekong-Flusses in Südostasien massiv verändert haben. „Wir können nicht verhindern, dass China Dämme baut. Aber wir können uns auf eine gemeinsame Koexistenz einigen und negative Auswirkungen minimieren“, erklärte Worasart in „The Nation“.

Der Mekong hat seine Quelle im Hochland von Tibet, wobei sich Forscher nicht einig sind, an welcher Stelle genau er entspringt und fließt mit einer Länge von 4.350 Kilometern durch Myanmar, Laos, Thailand, Kambod­scha und Vietnam.