Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.18

BANGKOK: Expats mit Gehältern von monatlich mindestens 200.000 Baht und Investoren ausgesuchter Branchen können ab Mitte Januar ein Visum für vier Jahre beantragen.

Das Smart Visum stellen thailändische Botschaften in den Heimatländern des Antragstellers aus sowie das One-Stop Service Center für Visa und Arbeitsgenehmigung am Chamchuri Square in Bangkok. Mit dem vier Jahre gültigen Visum, so berichtet „Khao Sod“ weiter, können zudem Ehefrau und Kinder nach Thailand einreisen. Der Antragsteller benötigt zusätzlich keine Arbeitsgenehmigung und muss sich nicht alle 90 Tage auf der Immigration melden, sondern lediglich einmal im Jahr.