BANGKOK: Aktivisten eines Netzwerks gegen Alkohol am Steuer fordern die Stadtverwaltung (BMA) auf, die Sicherheit ihrer Arbeiter zu erhöhen, nachdem eine 50-jährige Straßenfegerin im Morgengrauen von einem Auto erfasst und getötet wurde, dessen Fahrer unter Alkohol­einfluss stand.

Der 27-Jährige stellte sich am nächsten Tag der Polizei und sagte aus, dass er mit Freunden Bier getrunken hatte, bevor er sich auf den Nachhauseweg begab. Als er am Steuer in Sekundenschlaf fiel, erfasste sein Wagen die Mutter eines Achtklässlers. Sie erlag an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen.

Die Aktivisten fordern eine angemessene Bestrafung des Trunkenheitsfahrers und appellieren an Alkohol- und Spirituosenhersteller, wirkungsvolle Medienkampagnen zu lancieren, um die Menschen über die Gefahren von Alkohol am Steuer aufzuklären. Den Aktivisten folgend, sind nicht nur Alkoholsünder das Problem, sondern auch die Behörden, die nicht ausreichend sicherstellen, dass sich Verkehrsteilnehmer an die Gesetze halten.

Jedes Jahr sterben auf Thailands Straßen über 26.000 Menschen, bei 40 Prozent der Unfälle war Alkohol im Spiel. Das Königreich liegt auf der Liste der weltweiten häufigsten Verkehrstoten auf Platz Nr. 2.