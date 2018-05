Von: Björn Jahner | 16.05.18

HUA HIN: Zwischen den Behörden und Händlern des bei Touristen beliebten Nachtmarktes Talad Torung ist ein Streit entfacht, nachdem Bürgermeister Noppaporn Wuthikun angekündigt hat, dass die Verkaufsfläche um einige Meter reduziert werden soll, damit im Notfall Rettungsfahrzeuge passieren können.

Der Großteil der Händler zeigte wenig Verständnis für die Forderung und sah sich in seiner in seiner Existenz bedroht. Noppaporn wies die Kritik zurück und sagte, dass die Händler nicht nur an sich selbst, sondern an die breitere Gemeinschaft denken sollten. Schließlich wurden die Marktstände auf öffentlichem Grund jahrzehntelang von den Behörden toleriert.