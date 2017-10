Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 24.10.17

BANGKOK: Das an der Börse gelistete Energieunternehmen Energy Absolute (EA) will über seinen Tochterbetrieb Energy Mahanakorn (EMN) in den kommenden fünf Jahren 600 Millionen Baht investieren und Ladestationen für Elektrofahrzeuge schaffen.

Ende des Jahres soll damit im Großraum Bangkok begonnen werden. Anfangs werden es mehrere hundert sein, bis Ende 2018 sollen es 1.000 werden. Bis jetzt gibt es im Königreich nur Pilotprojekte wie an den Bangkoker Einkaufszentren Siam Paragon und Siam Center. EMN will an seinen Ladegeräten Preise in der Höhe der anfallenden Stromkos­ten nehmen.