Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.17

NIAMEY (dpa) - Der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus verlagert sich zunehmend nach Afrika. Länder des riesigen Sahelgebiets nehmen ihre Sicherheit selbst in die Hand. Frankreich und Deutschland müssen aber dabei helfen.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat auf ein hartes Vorgehen gegen Terrorgruppen im riesigen Sahelgebiet gedrungen. Sein Land könnte sich dabei möglicherweise noch stärker engagieren als bisher, sagte Macron am Samstag nach einem Treffen mit seinem nigrischen Kollegen Mahamadou Issoufou in Niamey. «Der Kampf ist heute nicht gewonnen.» In den kommenden sechs Monaten seien «deutliche Siege unserer Streitkräfte gegen die Terroristen» nötig. Macron besuchte in dem bitterarmen Land auch französische Soldaten.

Frankreich und Deutschland unterstützen die sogenannten G5-Staaten dabei, in der Region eine gemeinsame Truppe mit etwa 5000 Soldaten aufzubauen. Diese soll gegen islamistische Rebellen, Terrormilizen und organisierte Kriminalität vorgehen. Zu der Ländergruppe gehören Niger, Burkina Faso, Mali, Mauretanien und Tschad.

Macron machte deutlich, es mangele nicht am nötigen Geld für die Truppe, sondern an der «operationellen Geschwindigkeit»: Es müsse sichergestellt werden, dass Befehle des verantwortlichen Generals von den bereitgestellten Soldaten tatsächlich befolgt würden.

Issoufou sagte, sein Land gebe rund 15 Prozent seines Budgets für Sicherheit aus und könne den Bedrohungen nicht alleine standhalten. Er warb für eine Vergemeinschaftung der Anstrengungen in der Region und darüber hinaus.

Nach Angaben aus Élyséekreisen sagten Geberländer bisher eine Finanzhilfe von zusammen rund 300 Millionen Euro für die neue Truppe zu. Ein großer Geber ist Saudi-Arabien; dort solle es im Januar auch ein Treffen geben. Alle Unterstützer - unter ihnen sind auch die EU und die USA - wollten sich dann in Februar in Brüssel treffen.

Frankreich hat in Niamey rund 500 Soldaten stationiert, die Teil des sogenannten Barkhane-Einsatzes sind. Rund 4.000 französische Soldaten unterstützen Länder der Sahelzone im Kampf gegen Terrorgruppen. Macron sagte, Frankreich sei bereit, sein Engagement in der Region im Anti-Terror-Kampf noch zu verstärken, falls dies nötig sei. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war Mitte des Monats bei einem Treffen mit Macron und den Staatschefs der G5-Staaten in Paris gewesen.