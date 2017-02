Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.17

PATTAYA: Im Vorfeld der am 25. und 26. März stattfindenden Classic Car Show auf dem Gelände des Asia Hotels, Pratumnak Soi 4 in Pattaya, möchten die Classic Car Friends Pattaya (CCFP) allen Fans klassischer Automobile einige Informationen zur Geschichte und Allgemeines zum Thema Oldtimer geben.

Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es in Thailand nur einen fixen Bestand an klassischen Fahrzeugen.

Vorher sei noch erwähnt, dass dieser Artikel über Oldtimer nur bedingt auf Thailand übertragen werden kann. Denn eine Oldtimer-Szene oder gar Oldtimer-Kultur entwickelt sich thailandweit noch sehr langsam, abgesehen von der Hauptstadt Bangkok, wo sich Oldtimer in vermögenden Kreisen bereits seit vielen Jahren als gutes Investment und Hobby etabliert haben.

Thailand ist ein extrem, spezieller Fall, da es in diesem Land nur einen fixen Bestand an Oldtimern gibt, jetzt und zukünftig. Das heißt, es ist leider nicht möglich, einen Oldtimer nach Thailand zu importieren, es sei denn, man ist bereit, die fast fünffache Summe des Wertes zu investieren. Beispiel: ein Bentley S1, Baujahr 1956, der vergleichsweise in Deutschland in gutem Zustand für 60.000 Euro gehandelt wird, kostet in Thailand 10 Millionen Baht, das entspricht beim momentanen Umtauschkurs einem Investment von ca. 265.000 Euro.

Wer einen Oldtimer aus dem Ausland nach Thailand importiert, muss bereit sein, die fünffache Summe des Fahrzeugwertes zu investieren.

Oldtimer sind in Thailand ein kostspieliges Hobby, nicht nur, weil es keinen Nachschub mehr gibt, sondern auch, weil auf alle Ersatzteile bei der Einfuhr bis zu 40 Prozent Steuern aufgeschlagen werden.

Woher stammt das Wort „Oldtimer“?

Nur in Deutschland meint man mit „Oldtimer“ ein altes Auto. Der Begriff als solcher ist in der deutschen Sprache unscharf. Meistens wird er im Zusammenhang mit alten Autos genannt.

Ohne weitere Angaben umschreibt der Begriff „Oldtimer“ in Deutschland oder „Classic Cars“ im englischen, Kraftfahrzeuge mit Sammlerwert, die nicht mehr als reine Gebrauchsfahrzeuge dienen, sondern auch zu repräsentativen, spekulativen oder ideellen Zwecken. Oldtimer sind zumeist Sammlerstücke. Es muss sich nicht immer um ein gut erhaltenes oder restauriertes Fahrzeug handeln, auch unrestaurierte, im Originalzustand belassene Autos und Motorräder, gehören dazu.

Ford A-Modell Oldtimer.

Das Wort „Oldtimer“ ist ein Scheinanglizismus. „Old timer“ wird in der englischen Sprache als Bezeichnung für Veteranen und ältere Menschen verwendet. Für die deutsche Bedeutung von „Oldtimer“, die pauschal alle Autos mit Sammlerwert ab einem gewissen Alter meint, gibt es im Englischen keine Entsprechung; dort werden mehrere gleichrangige Begriffe mit unterschiedlicher Altersklassifizierung verwendet, mit Vorsilben wie Classic, Veteran, Antique, Brass Era (Messing-Ära), Pre-War (Vorkriegsmodell – gemeint ist der Zweite Weltkrieg), Post-War (nach dem Krieg) oder Vintage. Teilweise unterscheidet sich die Bedeutung der Begriffe noch je nach Land und Organisation, so kann etwa in den USA ein Antique Car etwas anderes sein, als in Großbritannien.

Oldtimer oder Klassiker?

Während Oldtimer ihre Bezeichnung dem Umstand verdanken, dass sie vor vielen Jahren hergestellt wurden, aus der Mode und Gebrauch kamen, aber die Zeit bis heute überdauert haben, kann ein „Klassiker“ auch neu sein.

Er verdankt seine Existenz z. B. einem zeitlosen Design- oder einer grandiosen Detailidee, die seit Einführung immer wieder, möglicherweise sogar unverändert, aufgegriffen wird. Denken wir an einen 911er, um nur ein Beispiel aus dem Autobereich zu nennen. Der Porsche 911 wird seit September 1964 (damals noch 912) eigentlich noch nach dem gleichen Ur-Konzept gebaut. Er wurde nur größer und schneller mit den Jahren. Er ist nicht nur der erfolgreichste Sportwagen der Welt, sondern eben auch als Neuwagen ein Klassiker im Automobilbau.