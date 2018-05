HANOI (dpa) - In Vietnam hat der Zoll mehr als drei Tonnen Schuppen von Schuppentieren im Schwarzmarktwert von mehreren Millionen Euro beschlagnahmt.

Die Schmuggelware wurde im Hafen von Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon) auf einem Schiff entdeckt, das auf dem Weg von Nigeria nach Kambodscha war, wie die staatliche Nachrichtenagentur VNA am Freitag berichtete. In den Papieren stand, in dem Container seien Erdnüsse.

Schuppentiere gelten in Asien als Delikatesse. Ein Kilogramm Fleisch kostet rund 300 US-Dollar. Noch teurer sind ihre Schuppen, denen Heilkraft zugeschrieben wird. In der traditionellen chinesischen Medizin werden sie zum Beispiel zur Behandlung von Asthma und Arthritis verwendet. Das Kilogramm wird für 1.000 bis 3.000 Dollar gehandelt. Schuppentiere kommen auch in Asien vor. Meist werden sie jedoch in Afrika gefangen und dann nach Asien exportiert.