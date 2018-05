NARATHIWAT: Über 20 Bomben explodierten in der Nacht zum Montag im Süden des Landes und verletzten zwei Menschen.

Die Sprengsätze, zumeist an ATMs befestigt, gingen am dritten Tag des Ramadan fast zeitgleich hoch. Zwei Personen erlitten dabei Verletzungen, Ranger wurden in ihrem Camp in Narathiwat von Aufständischen beschossen. Die Überwachungskamera eines ATMs zeigt, wie ein Mann eine Bombe befestigt. Sie ging wenig später hoch. Nach Angaben von „Deep South Watch“ haben Separatisten in den letzten 14 Jahren den islamischen Monat Ramadan verstärkt zu Angriffen genutzt.