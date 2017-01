SIEM REAP: Ein Hotel der Superlative ist der jüngste Neuzugang im Beherbergungsgewerbe von Siem Reap. Das Sokha Siem Reap Resort & Convention Center ist mit 776 Zimmern und Suiten das größte Hotel der Stadt vor den Toren des antiken Tempelkomplexes von Angkor.

Zu den vielen Tagungs- und Konferenzräumen gehört auch ein 2.200 Quadratmeter großer Ballsaal. „Nur“ etwa halb so groß ist der Swimmingpool, in dem es sich nicht nur schwimmen und plantschen lässt. Badegäste können auch auf einem 43 Quadratmeter großen Bildschirm Filme schauen und internationale Sportereignisse verfolgen. Das hoteleigene Fitnesszentrum und der Spa-Bereich bilden – wenig überraschend – das größte Wellness-Paradies in Siem Reap.