Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.17

Schwimmen ja, aber nur noch im Pool, findet ein Leser:

Liebe Leserinnen und Leser, wie schon des Öfteren berichtet, ist es fast unmöglich, in Pattaya und der Umgebung in sauberem Meereswasser zu baden Ich habe mich entschlossen, nicht mehr in Pattaya baden zu gehen und wenn ich in Pattaya bin, nur noch im Pool, obwohl auch da Vorsicht geboten ist. Wenn ich baden möchte, fahre ich auf die Inseln. Fragt sich nur, wie lange das noch möglich ist? Wenn das auch nicht mehr geht, dann Thailand ade!

Rainer Ullann (seit mehr als 20 Jahren im Urlaub in Thailand)