Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.17

CHONBURI: Das rosa verfärbte Meerwasser vor dem Strand Bang Saen bei Chonburi ist nicht toxisch und gefährdet keine Schwimmer.

Das hat eine Untersuchung durch die Marine Science Association of Thailand ergeben. Für die derzeitige Verfärbung der See ist das Phänomen “Noctiluca“ verantwortlich: blühendes Plankton oder Meeresleuchttierchen. Laut Thon Thamrongnawasawat, stellvertretender Dekan der Fischerei-Fakultät an der Universität Kasetsart, färben Meeresleuchttierchen die See normalerweise grün. In Bang Saen sei es nun mal die Farbe Rosa. Obwohl das Meer nicht anders riecht als vor der Verfärbung hatten Touristen sich beim Baden zurückgehalten. Und die Stadtverwaltung Saen Suk hatte um die Untersuchung von Wasserproben nachgesucht.