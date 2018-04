Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.18

BANGKOK: Laut Meechai Ruchuphan, Leiter der Verfassungskommission (CDC), werden die Parlamentswahlen im Februar kommenden Jahres stattfinden.

Meechai sagte am Montag weiter, die Politik bewege sich in die richtige Richtung. Und dass sich Ministerpräsident Prayut chan-o-cha schon bald mit Vertretern politischer Parteien treffen wolle, sei ein gutes Zeichen. Das Verfassungsgericht werde nicht später als im Juni über die beiden organischen Gesetze zur Wahl der Parlamentarier und des Senats urteilen, früh genug, damit diese Gesetze in Kraft treten können und die Wahlkommission den Wahltermin im Februar 2018 festsetzen könne.