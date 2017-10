Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.17

PATTAYA: Wie schnell die Zeit vergeht! Am 1. Oktober wurde in der Medusa Bar & Restaurant, ehemals Forever Young, das fünfjährige Jubiläum des erfolgreichen Gastronomie- und Unterhaltungsbetriebes in der Soi Watboon Kanjana in Jomtien gefeiert.

Feiern macht hungrig: Das kostenlose BBQ-Buffet sorgte für zufriedene Gesichter unter den Gästen.

Gerd Heidrich und Villa-Germania-Häuptling Horst Thalwitzer organisierten einmal mehr eine ausgelassene Party, zur Freude der vielen anwesenden Freunde und Stammgäste, die ein kostenloses Buffet und musikalische Unterhaltung genossen. Doch auch, wenn mal keine Party veranstaltet wird, lohnt immer ein Besuch: zum Beispiel zum täglichen „Dämmerschoppen“ von 13 bis 19 Uhr mit lokalen Biersorten für nur 45 Baht. Nette Hostessen garantieren Partystimmung!



Infos: www.facebook.com/restaurantforeveryoung.