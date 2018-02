Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.18

RAYONG: Ab 2020 will der japanische Autobauer Mazda in seinem Werk in Rayong Hybrid-Fahrzeuge bauen.

Neben dem Verbrennungsmotor sollen Limousinen und SUVs einen Elektromotor erhalten. Langfristig werden alle von Mazda in Thailand hergestellten Wagen als Hybrid montiert.