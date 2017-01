May und Trudeau geben Trump Kontra nach Einreisestopp

Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.17

Die britische Premierministerin Theresa May ist mit der Einwanderungspolitik der USA nicht einverstanden. Foto: epa/Str

LONDON/OTTAWA (dpa) - Nach dem von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp haben sich die Regierungen Großbritanniens und Kanadas unmissverständlich distanziert.



Das Büro der britischen Premierministerin Theresa May erklärte in der Nacht zum Sonntag, die Einwanderungspolitik der USA sei zwar ebenso wie die anderer Länder allein deren Sache. «Aber wir sind mit diesem Ansatz nicht einverstanden, und es ist keiner, den wir verfolgen werden.» Die Anordnung Trumps werde nun auf ihre Bedeutung und juristischen Folgen geprüft. «Wenn es irgendwelche Konsequenzen für britische Staatsangehörige haben sollte, dann werden wir natürlich bei der US-Regierung Einspruch dagegen erheben», hieß es in der Stellungnahme.

Trump hatte weitreichende Einreisebeschränkungen verfügt, um «radikale islamische Terroristen» aus den USA fernzuhalten. Das Einreiseverbot gilt für alle Flüchtlinge und vorerst 120 Tage. Flüchtlinge aus Syrien bleiben sogar auf unbestimmte Zeit ausgesperrt. Auch für Menschen aus weiteren mehrheitlich muslimischen Ländern, die «bestimmten Anlass zur Sorge» hinsichtlich Terrorismus gäben, hat Trump mindestens 90 Tage lang die Grenze geschlossen.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau reagierte darauf, indem er Flüchtlinge in seinem Land demonstrativ willkommen hieß. «An all jene, die vor Verfolgung, Terror und Krieg fliehen - Kanada wird euch willkommen heißen, ungeachtet eures Glaubens», schrieb Trudeau auf Twitter. Seine Botschaft endet mit den Worten: «Vielfalt ist unsere Stärke #WelcomeToCanada (WillkommenInKanada)». Dazu postete er ein Foto von sich und einem syrischen Flüchtlingsmädchen, das er im Dezember 2015 persönlich am Flughafen von Toronto willkommen geheißen hatte.