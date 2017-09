Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.17

TALLINN (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May sucht trotz des geplanten Brexits eine enge Sicherheitspartnerschaft mit der Europäischen Union. Ihr Land habe das größte Militärbudget, ein weites diplomatisches Netz, Sicherheits- und Geheimdienste von Weltrang sowie eine zentrale Rolle in der Nato und sei somit für Europas Verteidigung wichtiger denn je, erklärte May am Donnerstagabend beim informellen EU-Gipfel in Tallinn.

«Während wir uns auf den Brexit vorbereiten, will ich eine starke neue Sicherheitspartnerschaft mit der EU aufbauen», betonte sie. «Eine Partnerschaft, die unsere gemeinsame Geschichte widerspiegelt, unsere gemeinsamen Werte voranbringt und ein sicheres und wohlhabendes Europa erhält.»

May hatte die Idee einer weiteren Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen bereits in ihrem EU-Austrittsantrag vom März formuliert. Bei den bisher zähen Brexit-Verhandlungen spielt dies noch keine Rolle, weil man bei anderen Fragen nur schleppend vorankam. Am Donnerstag war eine weitere Verhandlungsrunde mit nur mäßigen Fortschritten abgeschlossen worden.

May kam zum informellen EU-Gipfel in die estnische Hauptstadt und wollte am Freitag britische Truppen im Land besuchen. 800 britische Soldaten sind im Rahmen einer Nato-Mission für Osteuropa dort stationiert. «Vom Terrorismus über Cyber-Kriminalität, illegale Einwanderung bis hin zur russischen Aggression nehmen die Bedrohungen, denen wir uns als Europäer gegenüber sehen, an Größe und Komplexität zu», erklärte May. «Jetzt ist es mehr denn je in unser aller Interesse, sich dem zusammen entgegenzustellen.»