Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.16

MANILA (dpa) - Anlässlich des Gedenktages des Heiligen Franz von Assisi haben auf den Philippinen Haustiere eine spezielle Segnung erhalten.



Tierbesitzer waren am Sonntag in Quezon City nahe der Hauptstadt Manila dazu aufgerufen, ihre Lieblinge zur Heiligen Messe mitzubringen. Im Mittelpunkt der Zeremonie standen in diesem Jahr die Rettungshunde der philippinischen Sicherheitskräfte, die für ihren Einsatz für die Bevölkerung gelobt wurden. Von einem Priester wurden sie mit Heiligem Wasser gesegnet.

Im Kalender der mehrheitlich tief katholischen Philippiner hat der Todes- und Gedenktag des Franz von Assisi, der auf den 4. Oktober fällt, eine große Bedeutung. Der italienische Gründer des Franziskaner-Ordens gilt als Schutzpatron der Tiere. Auch in anderen Ländern gibt es den Brauch, dass Kinder zum Gottesdienst nahe des Gedenktages ihre Haustiere mitbringen.