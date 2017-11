Masse und Klasse

Von: Michael Zehender, dpa | 05.11.17

Ein an der Außenseite installierter „fliegender Teppich“ in Größe eines Tennisplatzes ist das Highlight der „Celebrity Edge“.

Allein die Zahl ist schon beachtlich: 16 neue Hochseekreuzfahrtschiffe werden im Jahr 2018 in Dienst gestellt. Und das, was sie an Bord bieten, ist teilweise sehr ausgefallen. Aida Cruises und Tui Cruises begrüßen neue Schiffsklassen, Norwegian Cruise Line bringt eine Kartbahn an Bord - und ein Expeditionsschiff sogar ein U-Boot.