Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 15.12.17

BANGKOK: Design Motorwork, autorisierter Importeur der italienischen Luxusfahrzeuge Maserati, bietet die Modelle Ghibli, Quattroporte, Levante und GranTurismo an. Sie sind zwischen 8 und 15 Millionen Baht erhältlich.

Laut dem Bangkoker Händler liegen für dieses Jahr 40 und für das nächste Jahr bereits 80 Bestellungen vor. Der Levante mit Dieselantrieb von Maserati punktet mit italienischem Flair. Beim GranLusso liegt der Schwerpunkt von Stil und Ausstattung auf Luxus. Der Maserati Levante Diesel GranLusso hat einen 3-Liter-V6-Turbo-Dieselmotor bei 275 PS, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und ist der einzige SUV in seiner Klasse, der an der Hinterachse mit einem mechanischen Sperrdifferenzial ausgestattet ist. Dieses standardmäßig eingebaute Sperrdifferenzial gewährleistet in jeder Fahrsituation optimale Traktion. Der Verbrauch soll bei gut 8 Liter Diesel liegen, das Fahrzeug ist in Bangkok ab 8,39 Millionen Baht erhältlich.