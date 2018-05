Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.18

BANGKOK: Soldaten beschlagnahmten am Maifeiertag Transparente von marschierenden Arbeitern, die im Norden Bangkoks Demokratie einforderten.

Ein Gewerkschaftsführer wurde laut „Khao Sod“ in einer Polizeiwache in der Innenstadt festgehalten, weil er vor der Botschaft der Vereinigten Staaten protestiert hatte. Wie üblich, setzen sich Sicherheitskräfte bei Anzeichen von nicht autorisiertem Protest zum "Nationalen Tag der Arbeit" durch. Hunderte Thais nahmen am Marsch des staatlichen Gewerkschaftsverbandes zum Regierungsgebäude und an einer Wahldemonstration an der Ratchadamnoen Avenue teil, allerdings ohne jegliche Einmischung der Behörden. Die Arbeitsrechtlerin Sripai Nonsee sagte „Khao Sod“, ihre Gruppe sei zum Rathaus Pathum Thani marschiert, als Polizisten und Soldaten die Transparente sehen wollten. Banner, auf denen Wahlen und Demokratie erwähnt wurden, seien konfisziert worden.