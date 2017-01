BANGKOK: Einen Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident sind in Washington hundertausende Menschen zum „Marsch der Frauen“ („Women's March“) auf die Straße gegangen.

Auch in Bangkok wurde am Samstag in Solidarität mit den amerikanischen Demonstranten eine Protestveranstaltung in einem Restaurant in der Innenstadt organisiert, um sich aktiv gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz zu engagieren, so die Teilnehmer. Sie setzten sich überwiegend aus in der thailändischen Hauptstadt lebenden Expats zusammen.

In über 30 Ländern der Welt werden Demonstrationen gegen den gerade eingeführten US-Präsidenten Trump erwartet.