Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.17

HELSINKI (dpa) - Der Marokkaner, der bei einer Messerattacke in Turku zwei Frauen erstochen und acht weitere Menschen verletzt hat, hat bei seiner Einreise nach Finnland eine falsche Identität angegeben.

Wie das zuständige Gericht der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte, heißt der Mann Abderrahman Bouanane und ist 22 Jahre alt. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass sein Name Abderrahman Mechkah lautet und er 18 Jahre alt ist. Bouanane hatte sich zuvor monatelang in Deutschland aufgehalten. Ihm wird zweifacher Mord und Mordversuch in acht Fällen mit terroristischer Absicht vorgeworfen. Der Mann hatte die Angriffe vom 18. August gestanden, nicht aber die Tötungsabsicht. Mit ihm sitzen drei weitere Männer wegen Beihilfe in Untersuchungshaft..