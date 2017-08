Foto: The Nation / Js100 Radio

CHACHOENGSAO: Auf einem Markt im Distrikt Phanom Sarakhamin in der Provinz Chachoengsao brach am Samstagmorgen um 7.30 Uhr ein Feuer aus.

Der Brandherd befand sich nahe einer Reihe von Holzhäusern am Tha-Kwian-Markt beim Eingang zum Wat Tha Kwian und griff schnell auf die umliegenden Gebäude über, berichtet „The Nation“. Händler und Besucher des Marktes liefen in Panik ins Freie, Verletzte wurden keine gemeldet. Insgesamt wurden bei dem Brand sechs Shop-Häuser zerstört, die Feuerwehr rückte mit 10 Löschfahrzeugen an, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Über den Grund für das Feuer gab es zunächst keine Informationen.