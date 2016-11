PATTAYA: Vorfreude herrscht unter Shoppingfans auf die Wiedereröffnung des Einkaufzentrums Central Festival Center an der Second Road, das seit Mai komplett renoviert wird.

Die zuvor etwas in die Jahre gekommene Shopping Mall wird komplett aufgefrischt und nach Abschluss der Umbauarbeiten mit „Central Plaza Marina“ nicht nur über einen neuen Namen verfügen, sondern über einen komplett neu konzipierten Einkaufsbereich, der architektonisch an ein traditionelles Fischerdorf angelehnt ist und viele kleine Boutiquen, Cafés und Restaurants umfasst. Für Autofahrer wird zudem ein Parkhaus gebaut. Während der Umbauarbeiten haben der Supermarkt Big C Super Center und die Kinosäle des SF Cinema regulär geöffnet. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bereits im Dezember abgeschlossen sein.