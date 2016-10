Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.16

KRABI: Eine Chinesin hat ihr Leben dem schnellen Eingreifen der thailändischen Marine zu verdanken.

Die 23-jährige Frau hatte mit weiteren fünf Touristen einen Ausflug mit einem Longtailboot zur Koh Gai gebucht. Dort angekommen, schnorchelten die Urlauber. Die Chinesin sonderte sich ein wenig ab und wurde wenig später vermisst. Nach kurzer Suche entdeckte die Bootscrew sie bewusstlos im Meer und barg die Frau. Die Thais riefen per Radiofunk um Hilfe. Ein Team der Marinestation Lanta Noi befand sich in der Nähe, fuhr zu dem Longtailboot und begann umgehend mit der Reanimation der Frau. Ihr Puls war kaum noch fühlbar, berichtet die „Phuket Gazette“ weiter. Anschließend wurde die Chinesin zum Hospital Krabi gebracht. Wenn das Marineteam nicht in der Nähe gewesen wäre, hätte das Leben der Ausländerin wohl nicht gerettet werden können. Denn die Bootcrew hätte keine künstliche Beatmung ausführen können.