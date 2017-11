Von: Björn Jahner | 20.11.17

PATTAYA: Die Marinekräfte aus den Mitgliedsstaaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN, haben sich auf einem Treffen am Sonntag als Beiprogramm der internationalen Flottenparade, die anlässlich des 50-jährigen Bestehens der ASEAN von der thailändischen Marine in Pattaya ausgerichtet wird, auf die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen sowie bei der Verhinderung von Katastrophen und Umweltbedrohungen geeinigt.



Bei dem Treffen nahmen neun Marinechefs aus den ASEAN-Ländern sowie ein Vertreter Laos teil. Gemäß Admiral Naris Prathumsuwan, Kommandeur der thailändischen Marine, haben sich die Marinekräfte der ASEAN-Mitgliedsstaaten auf eine engere Zusammenarbeit geeinigt, um effektiver bei Notsituationen handeln zu können, Katastrophen, Piraterie und Sicherheitsbedrohungen abzuwenden sowie den maritimen Lebensraum und die Umwelt zu schützen. Der Kongress im Dusit Thani Hotel Pattaya wurde unter Aufsicht von Thailands stellvertretendem Vizepremierminister und Verteidigungsminister Prawit Wongsuwon eröffnet.



Die Flottenparade und das Begleitprogramm dauern noch bis zum 22. November an. Bei der Schiffsparade am Montag nehmen 40 Schiffe in der Bucht von Pattaya teil.