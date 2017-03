Mann wollte mit Anhänger voll Marihuana in die Schweiz

Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.17

BERN (dpa) - Mit einem Lastwagenanhänger voller Marihuana wollte ein Mann in die Schweiz einreisen.

Grenzwachen fanden bei der Überprüfung in Martigny im Kanton Wallis 335 Kilogramm Marihuana in Holzkisten, wie die Polizei unlängst mitteilte. Der 29-jährige Fahrer aus Mazedonien sei festgenommen worden. Das Rauschgift hätte in der Schweiz einen Wert von rund drei Millionen Franken (2,8 Mio Euro) gehabt. Der Schmuggelversuch ereignete sich bereits im Februar, die Polizei berichtete aber jetzt erst darüber.