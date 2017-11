Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

Foto: The Nation

CHAIYAPHUM: Am Freitagmorgen ist in Chaiyaphum im Nordosten Thailands ein 44-jähriger Thai an den Folgen einer Unterkühlung gestorben.

Als der Mann am Vorabend zu Bett ging, schaltete er drei Ventilatoren ein, die auf ihn gerichtet waren. In den frühen Morgenstunden kam es zu einem plötzlichen und starken Temperatursturz, der zu der fatalen Tragödie führte. Nachdem seine Leiche im Haus der Familie im Landkreis Nai Muang gefunden wurde, inspizierte gegen 8.30 Uhr Polizeileutnant Oberst Thanasit Apiboonworaset von der Polizeidirektion Chaiyaphum, zusammen mit einem Gerichtsmediziner und Notfallhelfern den Ort des Geschehens.

Der ältere Bruder des Verstorbenen sagte gegenüber der Zeitung „The Nation“, sein Bruder kam, um sich um ihre 86-jährige kranke Mutter zu kümmern. Er sei bei guter Gesundheit gewesen, habe jedoch nicht gewusst, dass es in Chaiyaphum nachts sehr kalt werden kann. Dem Gerichtsmediziner folgend, habe der 44-Jährige die plötzlich eintretende Kälte nicht verkraftet und daraufhin einen Schock erlitten. Als Todesursache sei starke Unterkühlung anzusehen.