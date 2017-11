Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.17

Foto: The Nation

MUKDAHAN: Am Freitagmorgen wurde ein Mann in Mukdahan im Nordosten des Landes tot in seinem Haus aufgefunden.

Der 45-Jährige Thai lag leblos in seinem Bett, als ihn seine Familie gegen 7 Uhr morgens fand. Er sei ohne Hemd und Decke zu Bett gegangen, nachdem er am Abend Alkohol getrunken hatte. Ein Arzt des Mukdahan Hospitals, der vor Ort den Toten untersuchte, erklärte gegenüber der Zeitung „The Nation“, der Mann sei wegen des kalten Wetters etwa sechs Stunden zuvor an Unterkühlung gestorben.