Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.16

BANGKOK: Im Einkaufszentrum Siam Paragon stürzte ein 44-jähriger Thai von der Rollstreppe und erlitt tödliche Verletzungen.

Laut der Polizei fiel der Thai am Freitagabend vier Meter tief in das nächste Stockwerk. Der Bangkoker wurde mit einem Gehirntrauma, Verletzungen der Lunge und einem gebrochenen linken Arm in das Police General Hospital eingeliefert. Dort starb er in den frühen Morgenstunden des Samstags. Nach Auswertung von Überwachungskameras sagte ein Polizeisprecher, an dem Unfall sei kein Dritter beteiligt gewesen. Möglicherweise habe der Mann Selbstmord begangen.