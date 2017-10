Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.17

LOPBURI: Bei einer heftigen Auseinandersetzung im Bezirk Khoktoom hat ein Mann erst seinen Schwiegersohn und dann seine Tochter erschossen.

Bei dem Streit während einer Party mit reichlich Alkohol soll es um ein Grundstück gegangen sein. Als der Schwiegersohn zu seinem Auto ging, um die Party zu verlassen, schoss der Mann auf ihn. Anschließend tötete er seine Tochter, die das Unglück mit ihrem Handy gefilmt hatte. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Schützen. Wie „Daily News“ weiter berichtet, war der Mann erst vor gut einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen worden. Er saß wegen Mordes ein. Als die Polizei am Unglücksort eintraf, fand sie neben der geöffneten Tür eines Toyota-Alphard-Vans den 44-jährigen Schwiegersohn mit einer Schusswunde an der Stirn, daneben dessen 38 Jahre alte Frau, die der Vater in die Brust geschossen hatte.