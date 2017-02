Von: Redaktion DER FARANG | 26.02.17

PATHUM THANI: Aus Protest gegen die anhaltende Suche nach dem ehemaligen Abt Phra Dhammachayo im Tempel Dhammakaya hat sich ein Thai auf einem 100 Meter hohen Antennenmast erhängt.

Am Samstag gegen 18 Uhr hatte der Mann in den mittleren Jahren den Mast einer Radiostation in der Nähe des Tempels erklommen und ein Banner gezeigt: Darauf forderte er die Regierung ultimativ bis um 21 Uhr auf, den Artikel 44 der vom Militär geschriebenen Übergangsverfassung nicht mehr auf das Wat Dhammakaya anzuwenden. Sollte die Regierung dieses nicht veranlassen, könnte sie seinen Körper abholen. Nach Gesprächen mit der Polizei kletterte der Mann gegen 21 Uhr nach unten, hielt dann aber an, befestigte ein Seil an der Antenne und sprang. Der Artikel 44 gibt dem Ministerpräsidenten die absolute Macht, Entscheidungen in allen Bereichen durchzusetzen.