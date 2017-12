Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.17

BANGKOK: Die Polizei hat einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der zwischen August und November bis zu 30 Frauen in Bussen belästigt haben soll.

Der Tourismusbegleiter an den Bangkoker Flughäfen hat gestanden und zu Protokoll gegeben, er habe seine Hände nicht ruhig halten können, nachdem er die Frauen gesehen hatte. Über einen Video-Clip kamen die Ermittler dem Mann auf die Spur. Eine Frau hatte das Video am 26. November auf Facebook gestellt. Es zeigte die Hände eines Mannes neben dem Sitz zu der vor ihm sitzenden Frau.

Polizei-Generalmajor Sompong Chingdoung berichtete auf einer Pressekonferenz, dass sich nach Veröffentlichung des Clips ein früheres Opfer gemeldet hatte. Der Mann hatte die Frau am 18. August an die Brüste gefasst. Dann sei er aus dem Bus geflohen. Am letzten Sonntag erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Wenig später wurde der Grapscher in seinem Haus in Pathum Thani verhaftet. Ihm drohen Gefängnis bis zu zehn Jahren und/ oder ein Bußgeld bis zu 20.000 Baht. Der 36-Jährige war bereits am 4. April wegen einer unzüchtigen Handlung an einer Bushaltestelle in Don Mueang festgenommen worden. In Bangkoks Bussen werden immer wieder Frauen begrapscht, auch westliche Urlauberinnen.