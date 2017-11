PATTAYA: Was haben Mutter Theresa, der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, der ehemalige russische Präsident Boris Jelzin, der Astronaut James Lovell, UNO-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar und der „Vater“ des Polio-Impfstoffs, Jonas Salk gemeinsam? Sie alle sind Empfänger der begehrten Auszeichnung Paul Harris Fellow, eine Urkunde, die am 28. Oktober auch an Ewald Dietrich, Präsident und Gründer der Human Help Network Foundation (HHN), von Rotary International verliehen wurde.

Die Schulferien im Oktober nutzten die Kinder des CPDC, um Zirkusakrobatik einzustudieren.

Die feierliche Übergabe der Urkunde erfolgte im Child Protection and Developement Center (CPDC), dem Kinderschutzzentrum der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) in Huay Yai, wo im Anschluss eine unterhaltsame Zirkusvorstellung auf die Beine gestellt wurde. Paul Harris Fellow stellt eine Ehrung dar, die für besondere Verdienste verliehen wird und die man sich nicht einfach „kauft“. HHN wurde 1990 von Ewald Dietrich mit dem Ziel gegründet, die Lebensumstände und Zukunftsperspektiven benachteiligter Kinder weltweit nachhaltig zu verbessern.

Auszeichnung für Ewald Dietrich

In Thailand engagiert sich die Nichtregierungsorganisation (NGO) im Kampf gegen Kinderhandel und Kinderpros­titution. Mit Sitz in Pattaya geht HHNFT gezielt gegen Ausbeutung und Handel von Straßenkindern vor. Neben dem Kinderschutzzentrum außerhalb der Innenstadt, das Straßenkindern die Möglichkeit bietet, geschützt in einer Gemeinschaft aufzuwachsen und eine Schulbildung zu erhalten, betreibt die NGO das Drop-In-Center im Zentrum von Pattaya, das Straßenkindern als Anlaufstelle für Beratung, Essen und eine Schlafgelegenheit dient. Seit 1992 unterstützt HHN ein Waisenhaus und eine Taubstummenschule in Pattaya, alles Projekte, die ohne das große Engagement Ewald Dietrichs wohl kaum realisiert werden könnten, weshalb ihm Rotary International die begehrte Auszeichnung verliehen hat.

Ferienzirkus sorgte für großen Beifall

Das Gelernte präsentierten sie den Zuschauern in einer unterhaltsamen Zirkusshow.

Höhepunkt der Veranstaltung, vor allem für die Kinder des Kinderschutzzentrums und Waisenhauses, war die Aufführung einer unterhaltsamen Zirkusvorstellung. Mehrere Wochen lang wurden die Kinder des CPDC während ihrer Schulferien im Oktober von 11 deutschen freiwilligen Helfern/innen der Lufthansa zu Zirkusartisten ausgebildet, um die vielen anwesenden Besucher und Spender des Projekts, in eine Reise um die Welt einzuladen. Es wurde gesungen, getanzt, jongliert und viele verblüffende Kunststücke aufgeführt, die zu tosendem Applaus und strahlenden Gesichtern bei Groß und Klein führten.

Charity-Konzert mit der Grand Opera

Am Ende der Vorstellung versammelten sich nochmal alle Akrobaten in der Manege.

Die nächste Veranstaltung zugunsten der Waisenkinder erfolgt am Sonntag, 26. November, 17 Uhr im Pattaya Orphanage an der Sukhumvit Road in Pattaya, wenn die Sänger der Grand Opera Bangkok zu Gast sind. Vorgeführt werden bekannte Opern- und Broadway-Stücke, unter anderem aus La Traviata, Carmen, Die Zauberflöte, Orfeo, Così fan tutte, Anatevka, Das Phantom der Oper, Evita, My Fair Lady und Les Misérables.

Tickets für das Wohltätigkeitskonzert sind für 500 Baht (Kinder 300 Baht) im Pattaya Orphanage erhältlich. Kontakt (Khun Toy), Tel.: 081-752.0445 (ext. 132), E-Mail: toy@thepattayaorphanage.org. Infos: www.thepattayaorphanage.org, http://hhnft.org.