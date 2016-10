Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.16

TAWAU (dpa) - Ein Militärhubschrauber ist in Malaysia nach örtlichen Medienberichten in eine Schule gekracht.



Dabei wurden der «New Straits Times» zufolge vier Schüler und mehrere Insassen der Maschine verletzt. Der Hubschrauber hatte am Dienstagmorgen (Ortszeit) 14 Menschen an Bord, als er bei einer täglichen Übung in der nordöstlichen Stadt Tawau eine Notlandung versuchte, wie die Zeitung unter Berufung auf die Luftwaffe berichtete. Er kollidierte dabei mit dem Dach der Sekundarschule, das zum Teil einstürzte. Die Ursache des Unfalls und die Schwere der Verletzungen waren zunächst unklar.